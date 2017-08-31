События

07:25 31.08.2017

Боевики за сутки 19 раз обстреляли позиции сил АТО, - штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки совершили 19 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце пошлых суток обстановка в районе проведения АТО и дальше оставалась контролированной украинской армией. Противник продолжил одиночные обстрелы наших позиций вблизи нескольких населенных пунктов вдоль линии разграничения", - отмечают в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Донецком направлении, после 18.00, боевики обстреливали Авдеевскую промзону и шахту Бутовка из гранатометов, а окрестности Зайцево и Камянки – из стрелкового вооружения и крупнокалиберных пулеметов.

На Приморском направлении боевики трижды обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного из крупнокалиберного пулемета.

На Луганском направлении активности боевиков не зафиксировано.

"Большинство обстрелов были не долговременными и имели четко выраженный провокационный характер", - отмечают в сообщении.

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