События

07:01 31.08.2017

Госпогранслужба задержала мужчину, планировавшего контрабанду рыбы на неподконтрольную территорию

Сотрудники Луганского пограничного отряда, во время несения службы в окрестностях населенного пункта Трехизбенка, задержали автомобиль, которым мужчина пытался незаконно провезти на временно неподконтрольную территорию вяленую рыбу.

"Пограничниками задержан автомобиль "ВАЗ Нива" под управлением гражданина Украины 1973 года рождения. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 19 коробок упакованных в полиэтилен, в которых была обнаружена вяленая рыба весом около 250 килограммов на сумму более 37 000 гривен. Обнаруженный товар наш соотечественник намеревался доставить в неподконтрольной территории через реку Северский Донец", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Задержанный гражданин передан сотрудникам Государственной фискальной службы.

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