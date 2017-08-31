Побороть птичий грипп в ближайшем будущем не получится, птицеводам нужно адаптироваться - USAPEEC

Птицеводческая отрасль должна адаптироваться к работе в условиях распространения птичьего гриппа, побороть который в ближайшем будущем не удастся, считает президент Совета США по экспорту мяса птицы и яиц (USAPEEC) Джеймс Самнер.

"Нужно учиться, как сосуществовать с птичьим гриппом. Мы не сможем избавиться от него в ближайшем будущем, мы можем вообще от него не избавиться", - сказал Д.Самнер на конференции в рамках международной выставки по птицеводству и свиноводству SIAVS в Сан-Паулу.

"Я думаю, мир начинает лучше понимать, что такое птичий грипп, и тот факт, что с ним приходится жить. Нам придется жить с ним и дальше, потому что птичий грипп начинает повсеместно распространяться по всему миру, за исключением Южной Америки. Вам очень повезло, и я надеюсь, что вы сохраните очень серьезные меры безопасности", - сказал он, обращаясь к аудитории.

Птицеводческая отрасль США в 2015 году понесла рекордные убытки из-за распространения высокопатогенного гриппа птиц.

"В 2015 году наша птицеводческая промышленность понесла самые катастрофические убытки в истории - мы потеряли $4,2 млрд. Производство бройлеров понесло самые большие убытки, хотя случаев выявления птичьего гриппа у бройлеров у нас не было, вирус выявлялся у индеек и в яйцах", - заявил Д.Самнер.

По его словам, убытки были связаны не только с экспортом - под давлением оказалось и внутреннее производство. По данным, представленным USAPEEC, общие потери отрасли в 2015 году составили $4,201 млрд (без учета затрат на борьбу с гриппом птиц), в том числе $1,292 млрд - потери экспортеров, $2,909 млрд - внутреннего рынка. Убытки в производстве бройлеров составили $3,418 млрд (в том числе $1,157 млрд - по линии экспорта), в производстве индейки - $474 млн, яиц - $309 млн.

К настоящему времени большинство стран, закрывшие рынки для поставок американского мяса птицы из-за птичьего гриппа, уже сняли запрет. Исключение составляет Китай, но USAPEEC рассчитывает, что ограничение экспорта на китайский рынок будет снято к концу года, сказал Д.Самнер.

"В 2017 году у нас были две небольшие вспышки в одном штате, на расстоянии нескольких миль друг от друга, и последовавшие за этим меры были гораздо слабее. Мы убедили многие страны, что запрещать торговлю неоправданно. Кроме того, мы наблюдали много вспышек птичьего гриппа по всему миру, другие страны сталкивались с этим", - отметил он.

США - второй в мире экспортер мяса птицы в мире после Бразилии. Президент бразильской Ассоциации производителей животного белка (ABPA, объединяет крупнейших бразильских экспортеров мяса птицы и свинины) Франсиску Турра называл свободу континента от гриппа птиц одним из преимуществ бразильских поставщиков на мировом рынке.