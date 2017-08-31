События

05:01 31.08.2017

В Совете федерации РФ готовят ответные меры на высылку Курбатовой

В российском Совете федерации готовятся к принятию ответных мер в связи с высылкой из Украины и российской журналистки Анны Курбатовой, сообщил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков.

"На первом же заседании Комиссия Совета федерации по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные ответные меры на похищение и высылку Курбатовой", - написал он своей странице в Твиттер.

Как сообщалось, журналистка российского "Первого канала" Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда в страну сроком на три года.

В СБУ в среду днем сообщили о принятом решении принудительного возвращения в РФ А.Курбатовой.

А.Курбатова с 27 августа 2017 года числится в разделе "Чистилище" волонтерского сайта "Миротворец". Она обвиняется в подаче тенденциозного сюжета о состоявшемся 24 августа в Киеве военном параде ко Дню Независимости Украины.

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