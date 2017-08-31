В ОБСЕ отреагировали на депортацию Курбатовой

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину об обеспокоенности задержанием и высылкой из Украины иностранных, в том числе российских, журналистов.

"Изгнание журналистов или отказ им во въезду в Украину – тревожные и чрезмерные меры, тем более они не прозрачны и отсутствует надлежащий механизм апелляции", - говорится в письме, опубликованном на сайте организации.

А.Дезир напомнил, что страны-члены ОБСЕ обязаны обеспечивать надлежащие условия для работы журналистов из других стран-членов.

"Я призываю власти (Украины - ИФ) воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и нарушают обязательства ОБСЕ по свободе средств массовой информации", - заявил А.Дезир в своем письме.

Как сообщалось, журналистка российского "Первого канала" Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда в страну сроком на три года.

В СБУ в среду днем сообщили о принятом решении принудительного возвращения в РФ А.Курбатовой.

А.Курбатова с 27 августа 2017 года числится в разделе "Чистилище" волонтерского сайта "Миротворец". Она обвиняется в подаче тенденциозного сюжета о состоявшемся 24 августа в Киеве военном параде ко Дню Независимости Украины.