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23:56 30.08.2017

Трамп и Абэ готовы продолжать тесное взаимодействие в рамках решения северокорейской проблемы - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе второго телефонного разговора за два дня условились продолжать сотрудничество перед лицом северокорейской угрозы, сообщили в среду в Белом доме.

"Президент Трамп говорил сегодня по телефону с премьер-министром Японии Абэ. Оба лидера подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество для того, чтобы дать ответ на запуск Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности, которая на этой неделе перелетела территорию Японии", - говорится в сообщении Белого дома.

В ночь на вторник КНДР запустила баллистическую ракету. Она пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. Генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.

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