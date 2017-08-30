Полиция разыскивает лиц, совершивших разбойное нападение на автомобиль в Киеве

Полиция Киева разыскивает троих лиц, совершивших разбойное нападение на автомобиль, ранивших водителя и укравших сумку с деньгами, в столице объявлен план "перехват", сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В Святошинское управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на автомобиль. Трое нападавших из багажника похитили сумку. Перед этим они разбили стекло в автомобиле и применили неустановленное огнестрельное оружие… Водитель, 1977 года рождения, получил огнестрельное ранение плеча. С места происшествия нападавшие скрылись серым автомобилем "БМВ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия. По итогам первичной проверки, данные о происшествии будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.