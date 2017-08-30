Меморандум в деле МН-17 об обмене информацией между Украиной и Нидерландами поможет Украине в иске против РФ

Украина и Нидерланды вскоре подпишут меморандум об обмене информацией по делу о сбитом в 2014 году Боинге-777 рейса MH-17, что поможет официальному Киеву в иске против РФ, сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

"Голландцы не хотят, чтобы проведенная работа была поставлена под сомнение. Мы сейчас работаем над подписанием меморандума об обмене информацией, поскольку сбитый Боинг является частью нашего иска к России относительно финансирования терроризма, а именно - поставки оружия для поражения этого самолета", - сказала Е.Зеркаль в эфире "5 канала" в среду.

При этом замглавы МИД добавила: "Мы уже на финальном этапе подписания этого меморандума".

Как сообщалось, министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок в начале июля 2017 года подписали двустороннее соглашение о международном правовом сотрудничестве в части преступлений, связанных с крушением самолета "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" на Донбассе в 2014 году.

В нидерландском правительстве отметили, что двухстороннее соглашение с Украиной позволяет осуществлять судебное преследование виновных за гибель всех жертв из 17 стран мира, а не только граждан Нидерландов. "Оно предусматривает, что судебное преследование подозреваемых в сбитом полете MH17 будет за всех 298 погибших катастрофы. Это дает всем родственникам одинаковые права в голландском процессе", - говорится в сообщении.

Кроме того, соглашение дает возможность допроса украинских подозреваемых через видеосвязь с Нидерландами. "Также урегулирован вопрос потенциальной передачи осужденных. Это важно, потому что украинская Конституция не допускает выдачи граждан", - подчеркивается в сообщении.

Представители стран, сотрудничающих в расследовании этого крушения - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии, ранее приняли решение, что дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" на Донбассе будут рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты своего уголовного расследования причин катастрофы. Согласно ее выводам, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ.