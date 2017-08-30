События

20:47 30.08.2017

Российскую журналистку Курбатову выдворили из Украины с запретом въезда на 3 года

Журналистка российского "Первого канала" Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда в страну сроком на три года, сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украинско-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года", - написала спикер СБУ на странице в Фейсбуке в среду вечером.

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