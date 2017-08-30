Украина и Польша изучили возможные пути реагирования на учения "Запад-2017"

Начальники Генеральных штабов Вооруженных сил Украины и Войска Польского заявляют о том, что изучили возможные угрозы и пути реагирования на российско-белорусские учения "Запад-2017".

"Мы обсудили вопросы учений "Запад-2017". Были рассмотрены возможные угрозы, связанные с этими учениями, а также пути реагирования как со стороны Войска Польского, так и Вооруженных сил Украины", - сказал начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко на встрече с польским коллегой Лешеком Суравски в среду во Львове, передает управление по связям с общественностью ВСУ.

В.Муженко отметил, что в настоящее время сформирован комплекс тактических учений, которые уже проводятся на территории Украины.

В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил Польши подчеркнул, что польская сторона также внимательно следит за учениями "Запад-2017".

"По опыту предыдущих лет мы видим, что россияне с каждым последующим обучением увеличивают количество привлеченных сил. Россияне говорят, что эти учения для защиты, но они мобилизовали 100 тыс. солдат", - заметил Л.Суравски.

Как сообщалось, В.Муженко в среду принимает польского коллегу в Национальной академии Сухопутных войск ВСУ им. Петра Сагайдачного, а также в Международном центре миротворчества и безопасности этой академии.

Группа офицеров и генералов Вооруженных сил Польши во главе с Л.Суравски прибыла в Украину 29 августа.