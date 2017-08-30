События

16:37 30.08.2017

Трамп раскритиковал нынешнюю политическую линию Вашингтона в отношении Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп заявил на странице в "Твиттере", что нынешняя политика США в отношении КНДР не является продуктивной.

"США разговаривает с Северной Кореей и в течение 25 лет платит ей деньги, которые (КНДР у США - ИФ) вымогает. Разговор - это не ответ!" - написал Д.Трамп в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что пущенная во вторник КНДР баллистическая ракета пролетела около 2,7 тыс. км, в том числе над японской территорией, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Генсек кабинета министров Японии Йосихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.

Позднее Белый дом обнародовал заявление, в котором Д.Трамп заявил, что администрация США не отказывается от рассмотрения любых вариантов действий в отношении КНДР.

В свою очередь Совет Безопасности ООН на экстренном заседании осудил очередной пуск баллистической ракеты КНДР и потребовал немедленно прекратить подобные действия.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Николаевской области столкнулись три грузовика: есть жертвы

Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца

Российская журналистка Курбатова будет принудительно выдворена из Украины

Венский суд отказал Испании в экстрадиции Фирташа

Ураган "Харви" обрушился на Луизиану

ПОСЛЕДНЕЕ

В СБУ заявляют о правомерности действий в отношении журналистки российского "Первого канала" Курбатовой

Участниками 14-й выставки "Оружие и безопасность-2017" в Киеве в октябре станут около 300 компаний из 11 стран

Кабмин утвердил план мер по противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма на 2017-2019 гг

Поезда Киев - Перемышль с 16 по 27 октября будут курсировать до ст. Медика и Львов

Перестрелка в Княжичах: ГПУ сообщила о подозрении трем служащим Нацполиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить коврик для мышки
РЕКЛАМА