Российская журналистка Курбатова будет принудительно выдворена из Украины

В Службе безопасности Украины заявляют, что в настоящее время проводится оформление документов для официального выдворения из Украины журналистки российского "Первого канала" Анны Курбатовой.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - написала в своей странице в соцсети Фейсбук спикер СБ Украины Елена Гитлянская в среду днем.

"Нехай щастить!", - позже добавила спикер СБУ в комментариях к своему сообщению.

Ранее в среду российские СМИ со ссылкой на "Первый канал" (РФ) распространили сообщения о якобы похищении неизвестными в Киеве журналистки этого телеканала Анны Курбатовой.

Спустя некоторое время российский "Первый канал" в прямом эфире сообщил, что А.Курбатова задержана в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины. "По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ", - сказала ведущая новостей в прямом эфире в среду.

А.Курбатова с 27 августа 2017 года числится в разделе "Чистилище" волонтерского сайта "Миротворец". Она обвиняется в подаче "тенденциозного сюжета" о состоявшемся 24 августа в Киеве военном параде ко Дню независимости Украины.

В выпуске новостей российского "Первого канала" ведущая сказала, что в адрес А.Курбатовой якобы ранее поступали угрозы, в частности после ее репортажа о Дне независимости Украины.