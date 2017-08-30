В СБУ заявляют о правомерности действий в отношении журналистки российского "Первого канала" Курбатовой

Российский "Первый канал" в среду днем распространяет сообщение о якобы задержании в Киеве их журналистки Анны Курбатовой сотрудниками Службы безопасности Украины, на что в украинской спецслужбе подчеркивают о полном соответствии своих действий украинскому законодательству, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

"В Службе безопасности Украины "Украинской правде" пока сообщили лишь, что "все происходит в рамках законодательства". Любые другие подробности пока не раскрываются", - говорится в заметке, обнародованной в среду днем на сайте "Украинской правды".

Ранее российский "Первый канал" в прямом эфире сообщил, что журналистка "Первого канала" Анна Курбатова задержана в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины. "По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ", - сказала ведущая новостей в прямом эфире в среду.

"Первому каналу" пока не удаётся связаться с А.Курбатовой. "Мы ничего не знаем о судьбе Анны Курбатовой, связаться с ней не удаётся", - сказала ведущая "Первого канала" в прямом эфире.