Кабмин утвердил план мер по противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма на 2017-2019 гг

Кабинет министров утвердил план мер на 2017-2019 годы по реализации Стратеги развития системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных мошенническим путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения до 2020 года.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно экспертному выводу, имеющемуся в распоряжении агентства, реализация плана сделает более эффективным расследование преступлений в части отмывания доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения. В частности, документ предусматривает развитие международного сотрудничества в области обмена информацией с компетентными органами других государств, а также усилению взаимодействия правоохранительных органов с Госфинмониторингом.

Как сообщалось, Стратегию развития системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространение оружия массового поражения до 2020 года правительство приняло 30 декабря 2015 года.