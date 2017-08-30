Поезда Киев - Перемышль с 16 по 27 октября будут курсировать до ст. Медика и Львов

Движение поездов по колее 1520 мм на участке Перемышль - Хурк (Польша) с 16 по 27 октября 2017 года, в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной линии на территории Польши, не будет осуществляться.

Как сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", в указанный период скоростные поезда "Интерсити+", которые курсируют из Украины в Польшу, ограничат маршрут следования до станции Медика (Польша) и Львов.

Так, поезд №706/705 Киев, Львов - Перемышль в период с 16 по 27 октября ограничит маршрут следования до станции Медика. Для пассажиров, следующих в Перемышль, на станции Медика польская железная дорога обеспечит пересадку пассажиров на автобусы в Перемышль и в обратном направлении. Поезд прибывает на станцию Медика в 11:37, а в обратном направлении в Киев будет отправляться с нее в 16:22.

Второй поезд "Интерсити+" в Польшу - №716/715 Киев - Перемышль - Киев через Винницу, Хмельницкий, Тернополь - в период с 16 по 27 октября будет курсировать действующему расписанию, но с ограничением маршрута до ст.Львов.

Кроме того, в связи с проведением модернизации пути на участке Перемышль-Хурк произойдут изменения в курсировании вагонов в составе поезда №51/52 Варшава/Вроцлав-Львов. Так, к началу путевых работ на участке Перемышль-Хурк последний раз вагон Варшава-Львов отправится из Варшавы 14 октября и прибудет во Львов 15 октября, обратно отправление вагона из Львова 15 октября и прибытие в Варшаву 16 октября. Вагон Львов-Вроцлав последний раз будет отправляться из Львова 14 октября и прибывать во Вроцлав 15 октября, обратно отправление из Вроцлава 15 октября и прибытие во Львов 16 октября.

После завершения работ по модернизации пути вагон Варшава-Львов отправится из Варшавы 27 октября и прибудет во Львов 28 октября, а обратно из Львова - 28 октября и прибудет в Варшаву 29 октября. Вагон Львов-Вроцлав отправится из Львова 27 октября и прибудет во Вроцлав 28 октября, обратно отправление из Вроцлава 28 октября и прибытие во Львов 29 октября.

ПАО "Укрзализныця" просит пассажиров, которые с 16 по 27 октября 2017 планируют путешествия в Польшу, уточнять информацию по движению поездов в железнодорожных кассах или в справочных службах на вокзалах.