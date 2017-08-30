Порошенко во Львовской области открыл школу, которую начали строить 30 лет назад

В с.Навария Пустомытовского района Львовской области при участии президента Украины Петра Порошенко состоялось торжественное открытие школы, строительство которой начали более 30 лет назад.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на открытие школы собрались более тысячи жителей Наварии и соседних сел, дети из которых будут учиться в этом учебном заведении. Также присутствовали школьники и педагогический коллектив.

"Кто-то может спросить, почему сегодня президент открывает школу. Потому что образование является нашим приоритетом", - сказал П.Порошенко.

Он напомнил, что его команде и украинскому правительству уже удалось добиться немалых результатов: безвизовый режим с Евросоюзом, Соглашение об ассоциации с ЕС, масштабные ремонты дорог и повышение заработной платы. В дальнейшем президент анонсировал поднятие пенсий после проведения пенсионной реформы и выделение 520 млн грн на повышение квалификации учителей начальной школы в рамках ее модернизации.

"Для качества сельского образования в 2018 году планируется выделить 520 млн грн на повышение квалификации учителей, которые будут учить первоклассников новой украинской школы", - сказал президент.

П.Порошенко также обратился с просьбой к педагогам Львовской области, чтобы лучшие школы Львовщины взяли шефство над школами Донбасса, находящимися на контролируемой Украиной территории, чтобы "обеспечить соборность Украины".

"У меня будет к вам большая просьба с очень важной инициативой: если бы лучшие школы Львовщины взяли шефство над одной школой на Донбассе. Власть центральная, власть областная обеспечит вам возможность туда поехать, чтобы мы рассказали, какой фантастической является Украина, каким фантастическим является украинский язык, каким является наше государство, чтобы мы обеспечили соборность нашего государства", - сказал глава государства.

Директор школы в с.Навария Ольга Подубинскя-Кмить рассказала журналистам, что строительство объекта началось еще в 1986 году, но прерывалось несколько раз. Очередная активная фаза строительства стартовала в 2005 году, но закончить работы в целом удалось только сейчас. Средства на строительство выделяли из государственного и местных бюджетов. Общая стоимость работа превысила 66 млн грн.

"С 1 сентября в школе будут учиться 220 учащихся, а вместить она может 300 учеников", - сказала О.Подубинская-Кметык.

По ее словам, в будущем планируется перевести учебное заведение в статус гимназии.