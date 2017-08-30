В Харькове избили депутата облсовета от "Самопомочи" Булаха

В Харькове в среду днем неизвестные напали на депутата Харьковского областного совета от фракции партии "Самопомич", главу правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха.

"Напали сзади двое и избили. Видимо ребра поломаны, не могу говорить", - сказал Д.Булах корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

По словам депутата, в настоящее время он находится в карете "скорой помощи", которая доставит его в больницу скорой и неотложной помощи.

Д.Булах связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

"Думаю, из-за профессиональной деятельности - и в Антикоррупционном центре, и депутатской",- сказал он.

Д.Булах был избран депутатом Харьковском облсовета от партии "Самопомич". В своих публичных выступлениях и публикациях он нередко критиковал руководство города и области.