События

13:11 30.08.2017

Украинские военные не пострадали за сутки в АТО, противник тяжелое вооружение не применял

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе никто из украинских военнослужащих не погиб и не пострадал, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что обстрелы со стороны противника фиксировались по всем направлениям, однако тяжелое вооружение НВФ не применяли.

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