В автомобиле депутата "Оппозиционного блока" найдена взрывчатка

В автомобиле депутата Николаевского городского совета из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Жвавого обнаружено взрывное устройство, полиция начала уголовное производство по статье "покушение на убийство".

"Сегодня утром поступило сообщение от депутата Николаевского городского совета об обнаружении неизвестного устройства в его автомобиле Toyota Land Cruiser Prado. Заявитель рассказал, что вместе с женой отвез своего ребенка в детский сад, вышел из авто, а когда вернулся к автомобилю, услышал хлопок, после чего увидел дым из-под крышки бензобака", - сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области в среду.

На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы Нацполиции, кинологи, сотрудники следственно-оперативной группы, ГСЧС, патрульные полицейские и скорая медицинская помощь.

"Из бензобака эксперты изъяли устройство, предварительно – зажигательное, дистанционного действия, которое направлено на проведение экспертного исследования вместе с транспортным средством", - сказано в сообщении полиции.

По данному факту следователем начато уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сам депутат горсовета Николаева из фракции "Оппозиционного блока" Дмитрий Жвавый в среду на своей странице в соцсети "Фейсбук" написал: "Сегодня утром я как обычно вез ребенка и жену на работу и детский сад, но какие-то ублюдки хотели подорвать мою семью. Сработало дистанционное устройство взрывчатки. Слава богу, мы живы".