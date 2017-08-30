Житель Харьковской области производил на дому горючее из ворованного газа

Житель пос.Огульцы Харьковской области в домашних условиях создал мини-предприятие по производству горюче-смазочных материалов (ГСМ) из похищенного из газораспределительной сети природного газа, сообщили в полиции Харьковской области.

"Во время осмотра на территории двора выявлен факт вмешательства в газовую сеть путем нарушения целостности конструкции газопровода. Также по всей территории домовладения с помощью полимерных труб выполнена газовая разводка к газовым приборам. Кроме этого, в гараже обнаружено оборудование, внешне похожее на оборудование для переработки природного газа в жидкие углеводороды", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в среду.

В ходе опроса 39-летний правонарушитель продемонстрировал профессиональные знания и навыки в газоперерабатывающей отрасли, но на вопросы следователей по поводу хищения отказался давать какие-либо объяснения.

По данным правоохранителей, сумма ущерба, нанесенного в результате кражи газа, составляет около 2 млн грн.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы.