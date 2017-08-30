События

11:48 30.08.2017

Житель Харьковской области производил на дому горючее из ворованного газа

Житель пос.Огульцы Харьковской области в домашних условиях создал мини-предприятие по производству горюче-смазочных материалов (ГСМ) из похищенного из газораспределительной сети природного газа, сообщили в полиции Харьковской области.

"Во время осмотра на территории двора выявлен факт вмешательства в газовую сеть путем нарушения целостности конструкции газопровода. Также по всей территории домовладения с помощью полимерных труб выполнена газовая разводка к газовым приборам. Кроме этого, в гараже обнаружено оборудование, внешне похожее на оборудование для переработки природного газа в жидкие углеводороды", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в среду.

В ходе опроса 39-летний правонарушитель продемонстрировал профессиональные знания и навыки в газоперерабатывающей отрасли, но на вопросы следователей по поводу хищения отказался давать какие-либо объяснения.

По данным правоохранителей, сумма ущерба, нанесенного в результате кражи газа, составляет около 2 млн грн.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В автомобиле депутата "Оппозиционного блока" найдена взрывчатка

Вспышка АЧС зафиксирована в Киевской области

В Ивано-Франковской области разбился частный вертолет, есть погибший

Боевики 21 раз обстреляли украинские позиции, боевики открывали огонь из гранатометов

СБУ сообщила о подозрении представителям "РусАл" за уничтожение ЗАлК в интересах РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Благодаря "школьному перемирию" уже четверо суток ВСУ не несут боевых потерь – Порошенко

Муженко принимает своего польского коллегу Лешека Суравски

Суд продлил пятерым обвиняемым в "деле 2 мая" в Одессе срок ареста из-за сбежавшего в РФ фигуранта дела

В Одессе СБУ пресекла закупку российского оборудования на госредства

Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от "Харви"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog804.html
РЕКЛАМА