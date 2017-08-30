Муженко принимает своего польского коллегу Лешека Суравски

В Национальной академии Сухопутных войск ВСУ им. Петра Сагайдачного начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко принимает своего польского коллегу генерал-лейтенанта Лешека Суравски.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы военного сотрудничества, в частности увеличение количества совместных тренировок и учений штабов и подразделений обеих стран. Также в повестку дня переговоров включены вопросы оценки потенциальных угроз, связанных с проведением российско-белорусских совместных стратегических учений "Запад – 2017", - сообщает в среду утром Управление по связям с общественностью ВСУ.

После завершения переговоров начальники Генеральных штабов посетят Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск им.П.Сагайдачного, где под руководством польских инструкторов проходят обучение военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось, группа офицеров и генералов Вооруженных сил Польши, которую возглавляет начальник Генерального штаба ВС Польши генерал-лейтенант Лешек Суравский, прибыла в Украину 29 августа.

"Находясь на Львовщине, генерал-лейтенант Лешек Суравский ознакомится со спецификой деятельности Национальной академии Сухопутных войск, Международного центра миротворчества и безопасности. Верю, что это будет эффективным и результативным продолжением военно-политического диалога между нашим странами", - написал во вторник вечером начальник Национальной академии Сухопутных войск ВСУ Павел Ткачук на своей странице в соцсети Фейсбук.