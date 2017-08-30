В Одессе СБУ пресекла закупку российского оборудования на госредства

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе закупку российского оборудования коммунальным предприятием на сумму более 7млн грн во время проведения тендерных торгов.

"Во время проверки конкурсной документации сотрудники спецслужбы выяснили, что условия тендера "выписаны" именно под продукцию российского производства. Чиновники сформировали такие требования, несмотря на решение Национального комитета по промышленному развитию Украины о предоставлении обязательного и безусловного преимущества отечественным производителям при проведении любых конкурсов для обеспечения продукцией госпредприятий", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

По заключению экспертов профильного государственного научно-исследовательского института, продукция российского производителя значительно худшего качества чем отечественные аналоги и не соответствует действующим техническим требованиям.

"По материалам СБУ тендерный комитет отменил закупку российского оборудования. Новые требования закупок предусматривают участие исключительно отечественных производителей", - проинформировали в спецслужбе.