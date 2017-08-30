События

10:24 30.08.2017

Мушкет 1875 года, старинные радио и книгу обнаружили украинские пограничники на границе с Польшей

В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники Львовского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза в Польшу старинной книги 1813 выпуска, мушкета, датированного 1875 годом, и старинного радио.

Как сообщает в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, старинные предметы через украинско-польскую границу пыталась перевезти во вторник гражданка Украины.

"Во время осмотра легкового автомобиля Hyundai, которым управляла жительница Львовщины, пограничники в салоне автомобиля и в его багажном отделении обнаружили старинную книгу 1813 выпуска, мушкет, датированный 1875 годом, и радио", - сказано в сообщении.

Обнаруженные предметы, которые перемещались через границу с нарушениями и могут иметь историческую ценность, изъяты в установленном порядке.

Сейчас направлено уведомление по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда), дальнейшие меры будут осуществляться сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области.

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