Киевские спасатели оперативно потушили пожар в "Национальном институте рака"

Во вторник вечером в санитарной комнате на 6 этаже 9-этажного здания "Национального института рака" произошел пожар без пострадавших, оперативно ликвидированный отделением спасателей ГУ Госслужбы Украины по ЧС в г.Киеве.

В обнародованной в среду утром информации отмечается, что сообщение о пожаре по ул. Ломоносова, 33/43 поступило в Службу спасения "101" 29 августа в 20:27.

"На место вызова сразу же выехало отделение спасателей 8-й Государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, пожар возник на 6 этаже 9-этажного здания "Национального института рака" в санитарной комнате. Пожар ликвидирован в 20:51", - говорится в сообщении.

В результате пожара повреждена мебель, медицинский инвентарь, электросветильников, закопчены стены и потолок.

"К счастью, никто не пострадал. Причины возникновения возгорания будут выяснены правоохранительными органами", - отметили в столичном главке ГСЧС.