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09:55 30.08.2017

Номинантом на "Оскар" от Украины стал фильм "Уровень черного"

Украинский Оскаровский комитет выбрал номинантом на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" от Украины фильм "Уровень черного" режиссера Валентина Васяновича.

"Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм-претендент от Украины – "Уровень черного", реж. Валентин Васянович", - сказано в сообщении Оскаровского комитета на его странице в социальной сети Facebook.

Премьера киноленты состоялась на 8-м Одесском международном кинофестивале.

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Интерфакс-Украина
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