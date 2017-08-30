Номинантом на "Оскар" от Украины стал фильм "Уровень черного"

Украинский Оскаровский комитет выбрал номинантом на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" от Украины фильм "Уровень черного" режиссера Валентина Васяновича.

"Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм-претендент от Украины – "Уровень черного", реж. Валентин Васянович", - сказано в сообщении Оскаровского комитета на его странице в социальной сети Facebook.

Премьера киноленты состоялась на 8-м Одесском международном кинофестивале.