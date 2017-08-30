СБ ООН осудил ракетный пуск КНДР, назвал эти действия угрозой для региона

Совет Безопасности ООН осудил очередной пуск баллистической ракеты КНДР и потребовал немедленно прекратить подобные действия.

"Совет Безопасности осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует, чтобы КНДР немедленно прекратила подобные действия. Совет Безопасности подчеркивает, что эти действия КНДР представляют собой не только угрозу для региона, но и для всех государств-членов ООН", - говорится в заявлении председателя СБ ООН.

Отмечается, что члены Совета "выражают серьезную обеспокоенность в связи с тем, что КНДР путем осуществления такого запуска над Японией, а также своими недавними действиями и публичными заявлениями целенаправленно подрывает региональный мир и стабильность, вызывая серьезную обеспокоенность в связи с обеспечением безопасности во всем мире".

Совет Безопасности ООН подчеркнул важность немедленных и конкретных действий по деэскалации напряженности на Корейском полуострове и за его пределами.

"Совет Безопасности, будучи решительным в своей приверженности созданию безъядерного Корейского полуострова, подчеркивает жизненно важное значение немедленных конкретных действий по снижению напряженности на Корейском полуострове и за его пределами", - говорится в заявлении.

Совет Безопасности "вновь заявил о важности поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом, выразил свою приверженность к мирному, дипломатическому и политическому решению ситуации, а также приветствовал усилия членов Совета, равно как и других государств по обеспечению мирного и всеобъемлющего урегулирование путем диалога".

Члены Совбеза вновь потребовали от КНДР выполнение всех соответствующих резолюций СБ.

Тем временем, как сообщил в среду "Интерфаксу" источник в ООН, в текст заявления председателя СБ ООН "благодаря усилиям России и Китая удалось включить положения о безальтернативности политико-дипломатического урегулирования".