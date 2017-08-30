Украина направила в Грузию самолет ГСЧС для тушения лесных пожаров в горной местности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) направила в Грузию самолет Ан-32П для помощи в тушении лесных пожаров в горной местности.

"В 9:06 30 августа пожарный самолет Ан-32П ГСЧС вылетел в район Абастумани (Грузия) для выполнения мероприятий по тушению лесных пожаров в горной местности", - информирует пресс-служба ГСЧС в среду.

В сообщении отмечается, что ГСЧС оказывает помощь Грузии в тушении лесных пожаров во исполнение поручения президента Украины Петра Порошенко в соответствии с запросом правительства Грузии.

"Украина отправит самолет Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров. Об этом во время телефонного разговора с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили сообщил президент Украины Петр Порошенко", - написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук накануне вечером.

Он отметил, что самолет АН-32П вылетит в среду утром из Одессы в Батуми.