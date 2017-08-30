Одесская область намерена попросить у государства помощь в ремонте дамб вдоль Дуная

Одесская область подготовит документы по восстановлению защитных сооружений вдоль Дуная, сообщает Одесская областная государственная администрация со ссылкой на соответствующее поручение главы ОГА Максима Степанова.

Как сообщает в среду пресс-служба Одесской облгосадминистрации, в настоящее время несколько участков дамбы находится в аварийном состоянии. В случае паводка в опасности могут оказаться 33 населенных пункта, автодороги и сельхозугодья. Общая площадь вероятного затопления – 80 тыс. га.

По данным директора ГП "Одесская объединенная дирекция строительства водохозяйственных объектов" Георгия Бузияна, в настоящее время не ведется даже текущий уход за сооружениями. В результате идет интенсивное разрушение дамбы на 108-м км около села Матросская Измаильского района, и на 101-105 км возле города Измаил. Также в критическом состоянии находится шлюз-регулятор, от которого зависит судьба озера Ялпуг и питьевой водозабор города Болград.

В свою очередь М.Степанов поручил подготовить расчеты всего необходимого, чтобы решить проблему. "Чтобы у меня были материалы для разговора, в том числе с центральными органами власти. И особенно готовьте информацию о возможных последствиях, которые будут, если этой проблемой не заниматься", - цитирует слова М.Степанова пресс-служба ОГА

Защитные сооружения Дуная строились еще в 30-50-х гг. ХХ века. В основном, это земляные насыпи, которые со временем начали проседать. По данным ОГА, из 225 км дамбы 115 км надо укреплять, а из 13 шлюзов-регуляторов половина нуждается в ремонте. Последний раз средства на реконструкцию сооружений выделяли из государственного бюджета не менее четырех лет назад.

По приблизительным подсчетам полное восстановление защитных сооружений Дуная будет стоить 790 млн грн.

Как сообщалось, в сентябре 2013 года из-за непрекращающихся дождей на юге Одесской области прорвало дамбу на реке Когильник. Тогда ГСЧС пришлось эвакуировать около 600 человек. Многие семьи лишились домов, пострадала инфраструктура.

Весной 2013 года Одесская область уже поднимала вопрос о критическом состоянии защитных сооружений Дуная. Тогда экс-глава МинЧС Виктор Балога просил экс-премьер-министра Украины Николая Азарова выделить 65 млн грн для проведения работ по реконструкции дамбы вдоль украинского участка реки Дунай, а также для ремонта нескольких шлюзов, находящихся в аварийном состоянии.

Практически такую же сумму (67 млн грн.) правительство выделяло на эти работы в 2010 году, когда главой МинЧС был Нестор Шуфрич.