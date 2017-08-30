Пхеньян официально объявил о проведении накануне пуска ракеты "Хвасон-12"

КНДР произвела накануне пуск баллистической ракеты "Хвасон-12", сообщает в среду агентство "Ренхап"

"КНДР заявила, что запустила во вторник ракету средней дальности "Хвасон-12" (северокорейская мобильная межконтинентальная баллистическая ракета - ИФ) над Японией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за пуском.

Запуск ракеты "Хвасон-12" был проведён для того, чтобы "проверить реальные операционные возможности вооружённых сил" КНДР, пишет "Ренхап" со ссылкой на Корейское Центральное информационное агентство (KCNA).

"Это первый шаг в рамках военной операции корейской народной армии в Тихом океане и выразительный пролог к началу сдерживания Гуама", - цитирует лидера КНДР агентство.

Орган ЦК Трудовой партии Кореи газета "Нодон синмун" в среду опубликовала более 20 фотографий лидера КНДР Ким Чен Ына, связанные с последним пуском баллистической ракеты, обратили внимание мировые СМИ.

На фото Ким Чен Ын позирует на фоне пуска ракеты, а также запечатлен в кругу приближенных у карты северо-западной части Тихого океана с улыбкой на лице.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын лично наблюдал за пуском ракеты, которая пролетела над японской территорией. Он, как сообщает агентство, заявил, что "в будущем будет проведено еще больше учений с пусками ракет, где целью будет Тихий океан".

При этом Ким Чен Ын отметил, что последний ракетный пуск был "значимой прелюдией" к удару по Гуаму - "передовой базе для вторжения" США в КНДР.

Запущенная КНДР в ночь на вторник баллистическая ракета пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. Генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.

В начале августа СМИ Южной Кореи сообщали, что в Пхеньяне заявляли о намерении атаковать районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" в качестве "предупреждения" США.

По данным западных экспертов, КНДР на данный момент располагает на вооружении двумя типам баллистических ракет средней и большей дальности действия, в частности, "Хвасон-10" с предполагаемой дальностью 2,5-4 тыс. км, успешно испытанной в июне 2016 года, и "Хвасон-12" с дальностью 3,7-6 тыс. км.

По американским данным, 4 июля КНДР впервые осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", имеющей еще больший радиус действия.

Президент США Дональд Трамп после получения информации о ракетном пуске заявил, что "эта угрожающая и дестабилизирующая акция только усилит изоляцию северокорейского режима в регионе и во всем мире", а также сказал, что "все меры воздействия" на Пхеньян не снимаются с повестки дня.