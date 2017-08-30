В Украине задержпали грузинского криминального авторитета

В Киевской области оперативники Управления уголовного розыска полиции задержали в Киеве грузинского "вора в законе" Тенгиза Чарая, известного в криминальном мире как "Тенго Гальский", который из Грузии в очередной раз нелегально прибыл в Украину для перераспределения сфер влияния в преступной среде, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области в "Фейсбук".

"35-летний "криминальный мигрант" снова пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации. В декабре 2016 года и апреле 2017 его уже задерживали полицейские, а решением Государственной миграционной службы "Тенго Гальского" был депортирован из страны", - говорится в сообщении ведомства во вторник.

Правоохранители выяснили, что преступная деятельность ранее судимого криминального авторитета имеет транснациональный характер, а его пребывание на территории Украины представляет угрозу безопасности граждан. В 2014 году криминального авторитета «короновали» в г. Санкт-Петербург Российской Федерации.

Сейчас полицейские обратились к Государственной миграционной службе Украины с ходатайством о повторном принудительном выдворении гражданина Грузии с Украиной.