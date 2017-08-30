Боевики 21 раз обстреляли украинские позиции, боевики открывали огонь из гранатометов

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики использовали преимущественно стрелковое оружие, открывая огонь 21 раз, сообщают в пресс-службе штаба АТО.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 открывали провокационный огонь. Потерь среди украинских военных нет", - информируют в штабе.

Определенное напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь вечером и ночью боевики трижды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на Донецком направлении под вражеский огонь из стрелкового оружия попали украинские укрепления неподалеку Зайцевого.

На Приморском направлении российские наемники применяли крупнокалиберные пулеметы в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки. Обстрелы были недолговременными.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.