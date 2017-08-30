YouTube анонсировал обновление дизайна

Компания Google официально представила новый дизайн YouTube. Новое оформление выполнено в соответствии с концепцией Material Design. Это позволило упростить интерфейс и убрать все лишние элементы.

Одно из ключевых нововведений — ночной режим, доступный в веб-версии YouTube. Данная функция призвана снизить нагрузку на глаза пользователей в тёмное время суток.

Кроме того, видеосервис добавил нативную поддержку вертикальных видео. Теперь подобные ролики будут воспроизводиться на мобильных устройствах без чёрных рамок по краям.

Ещё одно значимое нововведение — возможность перематывания при помощи двойного нажатия на экран. Также в мобильном приложении появилась опция изменения скорости воспроизведения.

Существенному изменению подвергся логотип YouTube. Теперь название сервиса и красная иконка разнесены отдельно, так изображение легче адаптируется под разрешение экрана.

Сервис будет разворачивать обновление постепенно для пользователей по всему миру, а потому полный переход на новую версию займёт какое-то время.