События

20:49 29.08.2017

Мининформполитики просит СБУ детально разъяснить запрет въезда в Украину двум испанским журналистам

Министерство информационной политики Украины просит Службу безопасности Украины и другие силовые органы предоставить разъяснения о запрете въезда в Украину двум испанским журналистам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре.

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства двум испанским журналистам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре. Министерство информационной политики Украины обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг представителей СМИ. Ведомство уже направило обращение в соответствующие силовые органы, включая СБУ с просьбой предоставить детальное разъяснение", - сказано в заявлении Мининформполитики, обнародованном на сайте ведомства во вторник вечером.

В заявлении подчеркивается, что свобода слова и защита прав журналистов являются приоритетами работы Мининформполитики.

Ранее в этот день стало известно, что СБУ запретила испанским журналистам-фрилансерам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре въезд в Украину до 2020 года за антиукраинскую деятельность. "Они писали неправдивые материалы, в том числе, о том, что украинская армия якобы обстреливает мирные украинские города и села", – пояснила спикер СБУ Елена Гитлянская.

В связи с этим указанные лица не были пропущены украинскими пограничниками на территорию страны 24 августа и выдворены из Украины на следующий день.

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