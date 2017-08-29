Профсоюзные активисты в Глухове облили водой чиновника мэрии, протестуя против повышения цены на воду

В г.Глухов Сумской области около сотни активистов "Профсоюзного наступления" приняли участие во флеш-мобе против повышения цены на воду, в ходе которого участники акции облили водой члена исполкома Руслана Павленко, сообщает Федерации независимых профсоюзов Украины.

"Флеш-моб профсоюзов добрался и до Глухова, где с 1 сентября на 25% вырастет цена на воду. Мэр Терещенко (Мишель Терещенко - ИФ) еще несколько месяцев назад хвастался, что в Глухове удалось провести эксперимент и снизить стоимость воды. Но этот эксперимент закончился плачевно для горожан - долговой ямой местного водоканала и резким повышением стоимости воды. Чтобы власть услышала людей, мы устроили им сегодня холодный душ ", - сказано в сообщении пресс-службы Федерации независимых профсоюзов во вторник.

Сообщается, что профсоюзные активисты в ходе акции облили водой члена исполкома и советника мэра Руслана Павленко.

"Только акции прямого действия способны заставить чиновников как-то реагировать на требования людей. Глуховчане сегодня в отчаянии из-за поднятия цены на воду. Цены растут, а качество предоставления коммунальных услуг не меняется. Возможно, после сегодняшнего "холодного душа" чиновники найдут другой путь закрывать свои провалы и не будут сдирать с людей деньги за собственные ошибки ", - заявили в Федерации независимых профсоюзов.

В сообщении отмечается, что активисты пообещали вернуться к М.Терещенко, если их требования об отмене повышения цены на воду не будут выполнены.

Флэш-моб "Профсоюзного наступления" пройдет и в других городах Украины.

В Федерации независимых профсоюзов напомнили, что 28 августа активисты "Профсоюзного наступления" провели подобный флеш-моб в Чернигове, а ранее профсоюзы своей акцией под НКРЭКУ заставили комиссию отменить абонплату на газ.