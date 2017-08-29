Боевики в зоне АТО во вторник 10 раз открывали провокационный огонь, украинские военные не пострадали

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в зоне проведения АТО на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 вторника 10 раз открывали провокационный огонь, потерь среди украинских военных нет, сообщили в штабе АТО.

"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась относительно стабильной. Как и в предыдущие несколько дней, противник уменьшил количество обстрелов наших позиций, вообще не применял минометы и другое тяжелое вооружение", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Вместе с тем, как отмечается, вблизи нескольких населенных пунктов все еще фиксировались единичные случаи огня со стороны НВФ. В частности, в районе Авдеевской промзоны боевики несколько раз обстреливали укрепления сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и гранатомета.

Также на донецком направлении под огнем из стрелкового оружия оказались опорные пункты Вооруженных сил Украины возле Зайцево и шахты Бутовка.

На мариупольском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреливали окрестности Лебединского и Широкино.

На луганском направлении НВФ дважды били из гранатометов и стрелкового вооружения по ВСУ в окрестностях Крымского.

"Всего с полуночи российско-оккупационные группировки 10 раз открывали провокационный огонь. Потерь среди украинских военных нет", - сказано в сводке.

В штабе АТО подчеркивают, что командиры ВСУ на линии разграничения принимают все меры по недопущению нарушений режима прекращения огня. "В отдельных районах проходят мероприятия по подготовке по отводу сил и средств на определенные участки", - сказано в сводке.

"Одновременно руководство АТО заявляет о готовности украинской армии адекватно реагировать на все наступательные действия российско-оккупационных войск и враждебные обстрелы, которые несут угрозу нашим бойцам и гражданским жителям", - проинформировали в штабе АТО.