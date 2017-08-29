СБУ сообщила о подозрении представителям "РусАл" за уничтожение ЗАлК в интересах РФ

Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры сообщили о подозрении 9 членам международной преступной группировки, в том числе 3 россиянам, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК) в интересах конкурентов из России.

"Единственный в Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла. Для реализации махинации в 2006-2008 годах заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании "РусАл", бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан", - говорится в сообщении СБУ на ее сайте во вторник.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в СБУ, среди подозреваемых – совладелец "РусАл", известный российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Ведомство уточняет, что сначала аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций ЗАлК, а затем под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение его основных производственных мощностей. В 2009 году, они, в частности, остановили рудотермические печи и основные производственные участки электролизного производства, что привело к повреждению и последующему полному уничтожению оборудования, отмечает СБУ.

Украинские правоохранители добавляют, что через два года участники группировки обеспечили передачу дочернего предприятия ЗАлКа – Глуховского карера кварцитов – компаниям, аффилированным с ОК "РусАл", а перед возвращением комбината государству в 2015 году за грубые нарушения приватизационных обязательств активизировали уничтожения предприятия.

"Они, в частности, осуществили расконсервацию и ликвидацию основных фондов ЗАлКа, что привело к разрушению завершенного цикла производства конечной продукции предприятия. Для окончательного уничтожения стратегического комбината злоумышленники демонтировали и вывезли с территории ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам", - говорится в релизе СБУ.

Согласно ему, по заключению экспертов, в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше $39 млн и более 100 млн грн.

Следователи СБУ по результатам расследования уголовного производства объявили о подозрении девяти членам организованной группировки в совершении преступлений, предусмотренных статьями 113, 191, 255 и 364 Уголовного кодекса Украины.

"Один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода - под личным обязательством, среди подозреваемых трое граждан России. Следствие продолжается", - указывает спецслужба.