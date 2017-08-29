Прокуратура требует отвода судьи в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе

Прокуратура Одесской области заявила отвод судьям Ильичевского городского суда (Черноморск Одесской области), которые рассматривают дело о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади) в г.Одесса.

Как сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры, поводом для отвода стал ряд "грубых нарушений во время судебного разбирательства, которые в дальнейшем станут безусловным основанием для отмены судом высшей инстанции любого приговора в уголовном производстве".

"В частности, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об отводе прокурора, не только выйдя за пределы своих полномочий, но и при отсутствии участников судебного производства. Кроме того, судьями нарушен принцип состязательности сторон, свободы в представлении ими суду своих доказательств и в доказывании перед судом их убедительности, что свидетельствует о предвзятости суда", - добавили в прокуратуре области.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что подали ходатайство об отводе судей после продления меры пресечения обвиняемым, срок которой истекал 29 августа.

Как сообщалось, 15 мая 2017 года коллегия судей Малиновского районного суда Одессы, рассматривавшая дело о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади), удовлетворила ходатайство одного из адвокатов подсудимых об отводе судей. После этого дело было направлено в Апелляционный суд Одесской области для определения места проведения судебных заседаний.

Киевский и Суворовский районный суды Одессы, которые ранее не были задействованы в рассмотрении дела, не смогли по разным причинам (отпуска, болезни судей и т.п.) сформировать коллегии и принять дело к рассмотрению. В итоге было принято решение передать дело в Черноморск (бывший Ильичевск), где оно продолжает рассматриваться в настоящее время.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.