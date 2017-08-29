Глава Нацгвардии Украины: часть полученной от США помощи уже в зоне боевых действий

Командующий Национальной гвардии Украины во время встречи со старшим советником США по вопросам нацбезопасности Койтом Харгусом и советником офиса связи НАТО в Украине по вопросам реформирования сектора безопасности подполковником Ярославом Потой сообщил о прогрессе в реформах, а также об использовании полученной от США помощи.

"Национальная гвардия Украины продолжает развиваться, в том числе и благодаря помощи США. В этом году мы получили существенную помощь от США и часть этой помощи уже находится в зоне АТО. Мы продолжаем запланированные реформы и становимся более эффективными, выносливее и сильнее", - цитирует Ю.Аллерова пресс-служба Нацгвардии во вторник.

В свою очередь К.Харгус отметил, что США поддерживают суверенитет Украины и право украинцев выбирать свое будущее. Также он отметил значительный прогресс в реформировании сил обороны Украины.

"Сегодня силы обороны Украины достигли значительного прогресса и стали более эффективными и это развитие продолжается. Национальная гвардия Украины, как важная составляющая сил обороны становится сильнее с каждым днем. Мы были очень впечатлены вашими солдатами во время визитов в воинские части и считаем целесообразным направить наши усилия на дальнейшую модернизацию Нацгвардии", - сказал он.

Я.Пота также отметил, что Национальная гвардия Украины идет в правильном направлении в сфере публичных закупок.

"Национальная гвардия Украины очень много закупок проводит через ProZorro. Это дает возможность народу Украины увидеть как используются их налоги", - добавил он.