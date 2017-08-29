События

17:47 29.08.2017

Делегация ВМС Украины посетила США для изучения передовых технологий кадрового менеджмента

Представители управления персонала штаба Командования Военно-морских сил ВС Украины посетили Командование личного состава Военно-морских сил США (г.Милингтон), где изучали передовые технологии привлечения на военную службу по контракту и кадровый менеджмент американских ВМС.

"В течение 5 дней были проведены брифинги о системе вербовки, структуре и задачах вербовочного командования ВМС США, специфике, технологиях и ресурсном обеспечении привлечения на военную службу. Также были изучены элементы системы кадрового менеджмента, управления и сопровождения карьеры офицерского, старшинского и рядового состава", - говорится в сообщении пресс-центр Командования ВМС ВСУ, обнародованном во вторник.

Кроме того, для участников мероприятия был проведен брифинг по изучению принципа Six Sigma, который помогает повышать эффективность организации труда в органах военного управления и сэкономить для государства человеческие и финансовые ресурсы.

В завершение визита офицеры ВМС ВС Украины ознакомились с работой United Military Processing Command, который осуществляет мероприятия проведения медицинских осмотров, профессиональных и психологических тестов, приведением к присяге рекрутов и отправки их в учебные центры видов ВС США.

В ходе рабочей поездки также состоялись встречи начальника управления персонала - замначальника штаба Командования украинских ВМС капитана 1 ранга Александра Шевченко с начальником командования личного состава ВМС США - замначальника штаба ВМС США по вопросам личного состава вице-адмиралом Ричардом Брауном и командующим вербовочного командования ВМС США контр-адмиралом Питером Гарвином.

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