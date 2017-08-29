Украинская сторона инициирует проведение видеоконференции ТКГ

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе инициирует 31 августа проведение видеоконференции ТКГ в связи с несоблюдением со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) режима прекращения огня.

"Скайп-встреча ТКГ необходима в связи с тем, что со стороны ОРДЛО не соблюдается режим прекращения огня, а также с целью призвать представителей ОРДЛО обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу", - написала в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Следующее заседание ТКГ пройдёт 6 сентября.

Как сообщалось, в понедельник, 28 августа, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении призвали президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня на востоке Украины.

В заявлении Франции и Германии отмечалось, что после последних телефонных переговоров лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, РФ) 22 августа "ситуация с безопасностью в восточной Украине существенно не улучшилась".

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко в тот же день на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что "со своей стороны поручил руководству Вооруженных сил Украины продолжать придерживаться объявленного "режима тишины".

"Эта тема, среди прочего, обсуждалась во время моего сегодняшнего совещания с военным руководством в Краматорске. Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен приобрести всеобъемлющий характер, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметил президент Украины.

Ранее 23 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились о прекращении огня с 25 августа в связи с грядущим началом учебного года.