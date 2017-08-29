В Николаеве задержана банда с главарем по кличке "Мультик"

В результате совместной операции Генеральной прокуратуры Украины с Главным управлением СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Николаеве задержаны 5 участников организованной преступной группировки, сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, в числе задержанных - лидер преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик". "Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 гг занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, автоугонами, присвоением имущества и государственных средств", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, члены организованной преступной группировки установили контроль над деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, "поддерживали стойкое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области".

На вопрос, о каких партиях речь, "Оппоблок или еще что-то", Ю.Луценко ответил: "Не только".