Сын нардепа Шуфрича уведомлен о подозрении

Следователь сообщил о подозрении Нестору Шуфричу - сыну народного депутата Нестора Шуфрича, который совершил ДТП в Киеве, травмировав пешехода; в среду, 30 августа, суд рассмотрит избрание ему меры пресечения.

"Только что, по согласованию с прокуратурой Киева, следователь СУ ГУ НП Украины в Киеве объявил подозрение 23-летнему Нестору Шуфричу, который совершил ДТП на ул. Шота Руставели, в результате которого травмирован пешеход", - написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Фейсбуке во вторник.

В свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец также сообщает о данном подозрении, не называя фамилии фигуранта дела, указав лишь, что это 23-летний водитель.

"Согласно медицинской документации о травмах, полученных пострадавшим, действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины. После объявления о подозрении водителю и его адвокату вручено ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое будет направлено в Шевченковский райсуд столицы для принятия решения", - написала Н.Максимец на странице в Фейсбуке.

В суд также направлено ходатайство об аресте автомобиля, за рулем которого во время ДТП находился Н.Шуфрич.

Как сообщил советник главы МВД Украины, народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук, во вторник, 29 августа, Н.Шуфричу следователь предъявит подозрение, а в среду, 30 августа, "состоится суд по определению меры пресечения виновнику ДТП".

Как сообщалось, вечером 26 августа сын Н.Шуфрича на пешеходном переходе сбил 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.

В пресс-службе народного депутата сообщали, что автомобиль марки Bentley, совершивший наезд, не принадлежал сыну нардепа, а был взят напрокат.

Н.Шуфрич-младший не оставлял место происшествия, пошел на контакт с полицией и начал давать объяснения. Утверждается, что он в сопровождении адвоката и брата Александра прошел наркологическую экспертизу, которая показала полное отсутствие алкоголя, что было зафиксировано видеосъемкой.

В Главном управлении Национальной полиции в Киеве подтвердили информацию о произошедшем ДТП ,указав, что на момент аварии в салоне иномарки вместе с водителем, 1994 года рождения, находился его товарищ.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Водитель сотрудничает со следствием, его загранпаспорт приобщен к материалам дела. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.