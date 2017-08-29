НАПК внесло предписание руководителю "Укравтодора"

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона исполняющему обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомиру Новаку.

Согласно сообщению на веб-сайте НАПК, по результатам внеплановой проверки в "Укравтодоре" установлено нарушение требований ст. 12 и 19 закона "О предотвращении коррупции" (касаются гарантий и прав госагентства – ИФ).

"С целью выполнения предписания НАПК требует принять меры по устранению выявленных нарушений. Предписание является обязательным для исполнения", - говорится в сообщении.

С.Новак - польский политик, политолог по образованию. С 2007 по 2009 гг. - госсекретарь в канцелярии премьер-министра и председателя политического кабинета премьер-министра Дональда Туска. С 2009-го по 2010 гг. - вице-президент парламентской фракции Гражданской платформы. С 2010-го по 2014 гг. - председатель Поморского региона. С 2010-го по 2011 гг. - государственный секретарь в канцелярии президента по вопросам контакта с правительством и парламентом. С 2011-го по 2013 гг. - министр транспорта, строительства и морского хозяйства. Член парламента ряда созывов.

И. о. главы "Укравтодора" С.Новак был назначен в октябре 2016 года.