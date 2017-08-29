События

16:37 29.08.2017

Неизвестные облили краской памятник Петру І и могилу российских воинов в Полтаве

Полиция разыскивает неизвестных, которые в ночь на вторник облили синей краской памятник Петру І и крест на братской могиле российских воинов, которые находятся на территории Государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы" в Полтаве.

Как сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции Полтавской области, эти повреждения увидел работник заповедника при обходе территории утром и сообщил о происшествии в полицию.

Сотрудники отделения полиции №1 Полтавы выясняют обстоятельства правонарушения.

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Интерфакс-Украина
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