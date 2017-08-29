В Днепропетровской области четверо детей пострадали от взрыва во дворе дома

В г.Подгородное Днепровского района Днепропетровской области четверо детей в возрасте от 7 до 10 лет получили серьезные ранения в результате взрыва, который произошел во дворе дома, где они играли.

"По свидетельству очевидцев, произошел взрыв, в результате которого все четверо получили осколочные ранения. Двое детей в тяжелом состоянии были доставлены в больницу: один ребенок - с осколочными ранениями живота, другой - с ампутацией конечности", - сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса. На месте работают следователи, взрывотехники и полицейские.

Как сообщил агентству директор Днепропетровской областной детской клинической больницы Александр Хитрик, трое детей находятся в тяжелом состоянии. "Трое в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести. У всех взрывные ранения. Сейчас двоих детей оперируют, еще одного готовим к операции",- сказал он.