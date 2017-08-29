В Киеве презентовали проект историй участников АТО, оказавшихся в Иловайском котле

В третью годовщину Иловайской трагедии в Киеве презентовали проект "Afterilovaisk" - аудио- и фотоистории участников АТО, которые в августе 2014 года оказались в Иловайском котле.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в основе проекта - работы документальных фотографов Максима Левина и Маркияна Лысейко, которые в августе 2014 года вместе с украинскими военными и добровольцами выходили из Иловайска.

"Эта трагическая страница истории Украины является одновременно ярким примером героизма наших военных", - отметил в ходе презентации М.Левин.

"Когда человек рассказывает, как все происходило в тот момент, когда делались эти фото, - это должно больше "зацепить", чем просто сухая фотография. Эти маленькие истории показывают, какой был тот 2014 год, первый год войны", - сказал М.Лысейко.

Авторы проекта рассказали, как посетили военных, запечатленных на фото в 2014 году, а также родственников погибших, и записали их воспоминания, размышления и доказательства присутствия российских войск на Донбассе. На сегодня уже записано 40 историй, в планах - их перевод на английский язык. Ознакомиться с ними можно на сайте afterilovaisk.com.