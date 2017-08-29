Руководство АТО заявляет о готовности адекватно реагировать на наступательные действия боевиков

Силы антитеррористической операции на востоке Украины продолжают соблюдать "школьное перемирие", но готовы к адекватному реагированию на возможные наступательные действия боевиков и обстрелы с их стороны.

"Силы АТО готовы продолжать придерживаться объявленного режима тишины", - говорится в заявлении, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО во вторник.

"В то же время руководство АТО заявляет о готовности всех сил и средств к адекватному реагированию на возможные наступательные действия противника и обстрелы, которые несут прямую угрозу жизни гражданского населения и военнослужащих сил АТО", - подчеркнуто в сообщении.

В штабе отмечают, что по результатам достигнутых во время переговоров в "Нормандском формате" договоренностей в военных частях и подразделениях ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов, выполняющих задание в районе проведения АТО, предпринимаются меры по недопущению нарушений режима прекращения огня. Руководители органов военного управления и командиры частей, выполняющих задание в зоне АТО, подтвердили готовность и мотивацию личного состава к полному прекращению огня со стороны ВСУ и мерам по сдерживанию реагирования на провокации со стороны боевиков.

"Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен создать благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявляют в штабе.