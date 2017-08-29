В Киеве проходит акция памяти павших под Иловайском в 2014 году

На Михайловский площади в центре Киева проходят мероприятия, посвященные Дню памяти погибших в Иловайской трагедии в августе 2014 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", всего на площади собралось около 300 человек, многие мужчины - участники АТО - в камуфляжной форме.

Возле входа на территорию Михайловского собора участники акции развесили плакаты с фотографиями погибших в "Иловайском котле". За воротами, у стен собора, волонтеры разместили экспозицию "Блокпост памяти", которая включает гильзы от снарядов, ящики от гранат и личные вещи погибших бойцов.

На площади выступали очевидцы Иловайской трагедии, после чего состоялась панихида по погибшим.

Почетный караул Национальной гвардии также присутствует на площади.

Один из добровольцев - участник батальона "Донбасс" озвучил в микрофон требования к власти от группы бойцов: прозрачное расследование обстоятельств трагедии и привлечение виновных к ответственности.

"Мы требуем выделить Иловайскую трагедию в отдельное уголовное производство, а не считать основным виновным лишь Россию, которая напала на Украину в марте 2014 года. Мы также требуем допросить в суде всех причастных к трагедии и снять обвинения с рядовых, которые самовольно оставляли свои позиции в Иловайске ввиду отсутствия четких команд от командиров", - сказал участник АТО.

Боец также отметил, что собравшиеся требуют официально объявить в Украине 29 августа Днем памяти всех погибших в АТО