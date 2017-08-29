Инвентарный каталог средств ВСУ по критериям НАТО планируется завершить до конца октября

Делегация НАТО во главе с представителем департамента оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Дэвидом Брауном находится в Киеве с визитом (29-31 августа) для встреч с представителями Министерства обороны и Генштаба, а также для обсуждения потребностей Целей партнерства на 2018-2019 годы.

"Стратегическая цель Украины - получение членства в НАТО. Это четко зафиксировано на законодательном уровне и является требованием для всех структур, которые повседневно работают на достижение критериев членства Украины в Альянсе, ведь мы должны быть готовы к членству в НАТО с принятием этого политического решения", - сказал на встрече директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Анатолий Петренко, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В свою очередь, представитель департамента оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Д.Браун сообщил, что до конца октября текущего года планируется финализировать инвентарный каталог средств ВСУ, которые прописаны в соответствии с критериями НАТО.

"Речь идет о комплексном видении того, что есть в наличии, какие задачи перед нами стоят. Это позволит проработать ответы на те сценарии, которые могут возникнуть в будущем", - указал он.

По словам Д.Брауна, в настоящее время разрабатывается пособие для оценки сил, с помощью которого будут готовиться рекомендации по критически важным вопросам для балансировки оборонного планирования и оценки наличия ресурсов.