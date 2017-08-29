События

12:35 29.08.2017

Боевики обстреляли КП "Майорск"

Незаконные вооруженные формирования в понедельник вечером в очередной раз обстреляли контрольный пост "Майорск" на линии разграничения на Донбассе, сообщает отдел по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"Огонь террористы открыли в 19.50 из крупнокалиберного стрелкового оружия. Обстрел осуществлялся со стороны неподконтрольного населенного пункта Горловка в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Обстрел велся на протяжении получаса. Пострадавших нет.

"Во время обстрела граждане и транспортные средства на КП "Майорск" не находились. Пострадавших среди гражданских и военных нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в воскресенье вечером боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Майорск". По данным Госпогранслужбы, обстрел также велся со стороны Горловки. Пострадавших нет. Пограничники ответный огонь не открывали.

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Интерфакс-Украина
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